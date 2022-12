Aboubakar Soumahoro: Der tiefe Fall von Italiens Robin Hood

Aboubakar Soumahoro galt als Lichtfigur der Linken in Italien. Doch nun werden schwere Vorwürfe gegen den Parlamentarier erhoben.

Das Thema Gerechtigkeit nimmt einen wichtigen Platz ein in der Geschichte von Aboubakar Soumahoro. Aber seit einigen Tagen stellt sich auch die Frage, wie viel Demut ein selbsterklärter Ankläger haben muss. Der 42-jährige Gewerkschafter stammt von der Elfenbeinküste. Bei den italienischen Parlamentswahlen im September zog er für die Allianz aus Grünen und Linken in das Abgeordnetenhaus ein. Er ist der einzige schwarze Parlamentarier Italiens und galt als Hoffnungsträger der Linken, die in einer tiefen Krise steckt.

Seinen Einzug ...