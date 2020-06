Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russland in Wien

Wien ist am Montag Schauplatz für Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland. Konkret geht es um die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. US-Präsident Donald Trump will auch China am Verhandlungstisch sehen, Peking lehnt aber ab. Der genaue Treffpunkt der Gespräche ist geheim.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Abrüstungsverhandlungen an einem geheimen Ort in Wien