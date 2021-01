Abschalten funktioniert nicht immer

Das EU-Parlament verlangt ein Recht auf digitale Unerreichbarkeit. Ein Blick nach Frankreich, wo es ein solches seit zwei Jahren gibt, zeigt: In der Praxis bringt das wenig.

Natürlich setzt sich Elodie auch am Abend noch einmal an ihren Arbeitslaptop, wenn ein wichtiges E-Mail von den Kollegen kommt, anstatt mit der Antwort auf den Morgen zu warten. In Zeiten der Ausgangssperre, die in Frankreich derzeit ab 18 Uhr gilt, hat die junge Frau, die sich um die Handy-Anwendung einer Supermarktkette kümmert, ohnehin nichts anderes vor. "Ich arbeite im Homeoffice noch mehr als sonst, weil die Zeit nach hinten offen ist", sagt sie.

Eine klare Regelung zu ...