Abschiebungen: Terrorattacke in Brüssel erhöht den Druck auf EU-Staaten

Der Verdächtige war in drei Ländern behördlich bekannt und hielt sich trotz Asylabsage weiter in der EU auf. Schweden und Belgien fordern ein resoluteres Vorgehen.

Am Tatort: Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson und Belgiens Premierminister Alexander De Croo gedachten am Mittwochvormittag der Opfer.

"Mod till svenska folket", steht in Versalien auf dem Transparent, das am Gebäude am Place Sainctelette angebracht worden ist. "Mut dem schwedischen Volk." Blumensträuße, Kerzen, Kondolenzschreiben liegen darunter. Belgiens Premierminister Alexander De Croo und Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sind am ...