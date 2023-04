Abschied vom Polit-Rockstar: Wie geht es in Finnland nach der Abwahl von Sanna Marin weiter?

Der Coolness-Faktor reichte nicht. Bei der Parlamentswahl in Finnland unterliegt die regierende Sanna Marin. Nun sind die Konservativen am Zug.

Sanna Marin ist eine Gewinnerin der Parlamentswahl in Finnland – und hat gleichzeitig verloren. 2,2 Prozentpunkte legten ihre Sozialdemokraten bei der Wahl am Sonntag zu – aber andere bekamen noch mehr Stimmen.

Es war ein Wahlkrimi bis zuletzt, der Unterschied zwischen Sozialdemokraten, Rechten und Konservativen am Sonntagabend wie schon in den Umfragen dünn. Klar ist danach zunächst nur eins: Die Zukunft in Finnland ist rechter als bislang.

Denn am Ende liegen die Konservativen mit ihrem Chef Petteri Orpo vorn und sind deshalb nun bei der Regierungsbildung am Zug. Der 53-jährige Orpo hatte den Finninnen und Finnen im Wahlkampf versprochen, die linksgerichtete Politik zu stoppen und ihr Land wieder weiter nach ...