Abstimmung in Athen über Namensabkommen mit Mazedonien

Das griechische Parlament will am Freitagnachmittag über ein Abkommen zur Beilegung des seit fast drei Jahrzehnten andauernden Namensstreits mit Mazedonien abstimmen. Die Parlamentsdebatte darüber hatte bereits am Mittwoch begonnen und für Donnerstag war die Abstimmung angesetzt gewesen. Weil aber mehr Abgeordnete sprechen wollten als zuvor angenommen, wurde die Abstimmung auf Freitag verschoben.

SN/APA (AFP)/SAKIS MITROLIDIS Wegen der Abstimmung gab es in Griechenland zahlreiche Proteste