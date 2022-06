Abstimmung über israelische Parlamentsauflösung zieht sich

Langwierige Debatten zwischen der Regierung und der Opposition verzögern in Israel die Abstimmung über die Auflösung des Parlaments. Medienberichten zufolge könnte die Entscheidung nun erst am Mittwoch fallen. Eine offizielle Ankündigung über den weiteren Verlauf der Verhandlungen gab es am späten Montagabend zunächst jedoch nicht. Beide Seiten konnten sich unter anderem nicht auf einen konkreten Termin für eine Neuwahl einigen, wie Medien berichteten.

SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Israels Premier Naftali Bennett bei seiner Ankunft in der Knesset