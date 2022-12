Absurder Skandal bringt Südafrikas Staatschef in Bedrängnis

Es geht unter anderem um mehrere Millionen Dollar, die Cyril Ramaphosa im Sofa versteckt haben soll.

Südafrikas Parlament tagt in Kapstadt, der Präsident regiert in Pretoria. Alle paar Jahre jedoch wird die Parteizentrale des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in Johannesburg zum Machtzentrum des Landes. Am Montag ist es wieder soweit, wenn die Führer von Afrikas ältester Befreiungsbewegung zusammenkommen, um über das Schicksal des Präsidenten zu beraten.

Südafrika steckt tief in der Regierungskrise. Auslöser ist Staatschef Cyril Ramaphosa, der mit seiner Großwild-Farm Phala Phala unfreiwillig einen Politthriller lieferte. Mehrere Millionen US-Dollar, angeblich aus dem Verkauf von ...