Die an Verwirrungen und Irrungen reiche Zeit in Katalonien ist um eine Facette reicher: Carles Puigdemont, nach Brüssel geflohener Ex-Regierungschef, kann sich vorstellen, sein Amt wieder zu übernehmen - via Skype oder Video. Es ist ein kabarettreife Darbietung, die jeder Bananenrepublik zur Ehre gereichen würde.