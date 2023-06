Abtreibungsurteil verunsichert Millionen

Vor einem Jahr kippte in den USA der Oberste Gerichtshof das Recht auf Abtreibung. Die Republikaner haben deshalb Wahlen verloren - die Macht der Abtreibungsgegner aber bleibt riesig.

Eine Aktivistin für Abtreibungsrechte in Washington.

Über Jahrzehnte hinweg hatten Abtreibungsgegner geduldig eine strategische Kampagne verfolgt. Sie haben in Medien dafür geworben, Abtreibungen zu verbieten. Sie haben besonders in den religiösen ländlichen Gebieten des Landes gepredigt, dass schützenswertes Leben aus ihrer Sicht ab der Befruchtung beginnt. Und sie haben ausschließlich politische Kandidaten unterstützt, die versprachen, offene Richterstellen mit streng konservativen Juristen zu besetzen, die gegen Schwangerschaftsabbrüche urteilen würden. Besonders bei Vorwahlen für republikanische Kandidaten ist es den Aktivisten so gelungen, das Feld nach rechts zu rücken.

