Abzug aus Cherson: Der Kreml braucht eine Atempause

Russlands Propagandisten versuchen, der Bevölkerung den Rückzug zu erklären. Die Stimmung an der Heimatfront sinkt.

Überraschend kam der Rückzugsbefehl nicht. Schon am Montag berichtete das Portal meduza.io, der Kreml habe Rundschreiben an seine Propagandisten verschickt, wie der Öffentlichkeit die Aufgabe der Stadt Cherson zu verkaufen sei. Möglicherweise ging der Text auch an General Sergej Surowikin, den Kommandeur der russischen Streitmacht in der Ukraine. Dieser verkündete Verteidigungsminister Sergej Schoigu in einem Lagebericht erstaunliche Abwehrerfolge im Raum Cherson, der Feind habe seit August über 9500 Mann verloren. Diese Behauptung sollte einfache Russen offenbar über den bevorstehenden Verlust ...