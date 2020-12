Acht Demokratie-Aktivisten in Hongkong festgenommen

In Hongkong sind erneut mehrere Demokratie-Aktivisten auf der Grundlage des umstrittenen chinesischen "Sicherheitsgesetzes" festgenommen worden. Den acht Aktivisten, darunter drei ehemalige Parlamentsabgeordnete, werde die Organisation und Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration gegen das Gesetz am 1. Juli vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einer Verurteilung nach dem "Sicherheitsgesetz" drohen den Aktivisten bis zu fünf Jahre Haft.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Unter den Festgenommenen ist auch der Ex-Abgeordnete Eddie Chu (l.)