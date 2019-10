Acht Demonstranten bei Zusammenstößen in Bagdad getötet

Bei neuen Protesten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind acht Demonstranten getötet worden. Sie seien am Sonntag bei gewaltsamen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gestorben, sagten Ärzte und Sicherheitskräfte. Laut Augenzeugen setzten Demonstranten im mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadtteil Sadr City Reifen in Brand und schossen Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei.

SN/APA (AFP)/AHMAD AL-RUBAYE Seit Tagen gibt es heftige Proteste im Irak