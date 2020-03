Acht Länder fordern Ende von Sanktionen wegen Corona-Krise

Kurz vor einem Video-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte (G20) zur Coronavirus-Krise wird die Forderung nach Aufhebung von Sanktionen lauter. Russland, China, Syrien, Iran, Nordkorea, Venezuela, Nicaragua und Kuba dringen in einem Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres darauf, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag meldete.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Brief an UNO-Generalsekretär António Guterres