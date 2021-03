Acht Tote bei Bombenanschlag in Afghanistan

Bei der Explosion einer Autobombe in Afghanistan sind mindestens acht Menschen getötet worden. 54 weitere Menschen, meist Zivilisten, wurden bei der Explosion in der Provinzhauptstadt Herat am Freitagabend verletzt, wie das Innenministerium am Samstag mitteilte. Die Explosion ereignete sich in der Nähe eines Polizeigebäudes. Durch die Wucht der Explosion wurden mindestens 14 Häuser beschädigt.

SN/APA (AFP)/HOSHANG HASHIMI Beschädigte Häuser in Herat