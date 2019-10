Acht Tote in Südosttürkei nach Raketenbeschuss aus Syrien

Nach Beschuss aus Nordsyrien sind im südosttürkischen Nusaybin acht Menschen getötet worden. 35 weitere seien verletzt worden, teilte das Gouverneursamt der Provinz Mardin am Freitag mit. Die Raketen und Mörsergranaten seien von der syrischen Kurdenmiliz YPG abgeschossen worden, hieß es in der Erklärung. Die Verletzten würden in Krankenhäusern in Mardin und Nusaybin behandelt.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Rauchschwaden über der nordsyrischen Stadt Tal Abyad