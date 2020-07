Ägypten bereitet sich auf Militäreinsatz in Libyen vor

Ägypten hat die Weichen für einen militärischen Einsatz im libyschen Bürgerkrieg gestellt. Das Parlament in Kairo gab am Montag grünes Licht für Kampfeinsätze im Ausland gegen "kriminelle Milizen" und "ausländische Terrorgruppen". Truppen können damit in den "Westen" zum Schutz nationaler Interessen verlegt werden.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Ägyptens Präsident und Militärmachthaber Al-Sisi