Ägypten übernahm bei Gipfel Vorsitz der Afrikanischen Union

Bei einem Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Sonntag von Ruandas Staatschef Paul Kagame den rotierenden Vorsitz der Afrikanischen Union (AU) übernommen. Nach der feierlichen Amtsübergabe zu Beginn des zweitägigen Gipfels kündigte Sisi für dieses Jahr ein Forum für Frieden und Entwicklung in der südägyptischen Stadt Assuan an.

