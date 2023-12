Nur auf dem Papier hat Langzeitpräsident Abdel Fattah al-Sisi drei Herausforderer. Zudem profitiert er vom Krieg in Gaza.

Ex-General Abdel Fattah al-Sisi (69) steht mittlerweile fast zehn Jahre an der Spitze Ägyptens.

Seit Sonntagmorgen wählen die Ägypterinnen und Ägypter wieder einen neuen Präsidenten - zumindest hat es so den Anschein. Drei Tage lang treten in dem 106 Millionen-Einwohnerland vier Kandidaten gegeneinander an. Im Straßenbild von Kairo deutet allerdings nur wenig darauf hin, ...