Ägyptische Armee tötete auf dem Sinai 16 Extremisten

Die ägyptische Armee hat bei einem Großeinsatz auf der Sinai-Halbinsel 16 Extremisten getötet. Vier weitere Extremisten sowie 30 Verdächtige seien festgenommen worden, teilte das Militär in einer im Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung am Sonntag mit. Das Militär hatte am Freitag eine groß angelegte Anti-Terror-Operation begonnen.

SN/APA (AFP)/HO Groß angelegte Militäroperation auf der Sinai-Halbinsel