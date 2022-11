Ägyptischer Dissident medizinischer Behandlung unterzogen

Der in Ägypten inhaftierte Dissident und Hungerstreikende Alaa Abd el-Fattah wurde einer medizinischen Behandlung unterzogen. Dies hat die Familie des ägyptisch-britischen Bloggers und Aktivisten von der Gefängnisleitung erfahren, wie sie am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters telefonisch berichtete. "Sie sagten, dass medizinische Verfahren durchgeführt wurden, um seine Gesundheit zu erhalten, und dass die Justizbehörden informiert seien", so seine Mutter Laila Soueif.

SN/APA/AFP/KHALED DESOUKI Alaa Abd el-Fattah 2019 in Kairo