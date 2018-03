Ärzte bangen um Leben der Nervengift-Opfer von Salisbury

Nach dem Nervengift-Anschlag in Großbritannien bangen die Ärzte um das Leben der Opfer. Innenministerin Amber Rudd stufte den Zustand des früheren russischen Agenten Sergej Skripal und seiner Tochter Julia (Yulia) am Donnerstag als "sehr ernst" ein. Beide seien weiter bewusstlos, sagte sie vor dem Parlament in London.

SN/APA (AFP)/CHRIS J RATCLIFFE Der Angriff ereignete sich in Salisbury