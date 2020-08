Ärzte ohne Grenzen beteiligt sich an "Sea-Watch 4"

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit SOS Méditerranée beteiligt sich Ärzte ohne Grenzen (MSF) an einem neuen Seenotrettungseinsatz im Mittelmeer. Gemeinsam mit der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch soll ein MSF-Team an Bord des neuen Schiffes "Sea-Watch 4" "in Kürze" in See stechen, wie die beiden Organisationen am Donnerstag mitteilten.

SN/APA (AFP/Archiv)/- Viele NGO-Schiffe wurden festgesetzt