Ärzte ohne Grenzen fordert von EU Umdenken in Asylpolitik

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) fordert von der EU ein radikales Umdenken in der Flüchtlingspolitik. "Vier Jahre nach dem Flüchtlingspakt leben auf den griechischen Inseln 35.000 Menschen im völligen Chaos und ohne jegliche Würde", sagte der Präsident der Organisation, Christos Christou, am Freitag. Indes hält der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland an.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Die Zustände auf den griechischen Inseln sind besorgniserregend