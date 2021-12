Ärzte ohne Grenzen: Helfen und aufmerksam machen

Seit 50 Jahren ist Ärzte ohne Grenzen auch dort, wo sonst keiner mehr hinkommt. Bei der Finanzierung hat die NGO strikte Regeln.

Gegründet in Frankreich, ist Ärzte ohne Grenzen heute mit 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 80 Ländern der Welt im Einsatz. Aus Österreich werden 120 Einsatzkräfte im Jahr entsandt, die auch in Nachbarländern rekrutiert werden. Laura Leyser, Geschäftsführerin in Österreich, spricht zum Jubiläum über die Arbeit der Organisation.

Wie hat sich die Arbeit über die Jahrzehnte geändert? Laura Leyser: Ärzte ohne Grenzen ist von einer Handvoll französischer Ärzte und Journalisten gegründet worden - wirklich aus der Verzweiflung, dass medizinische ...