Äthiopien: Berichte über Massaker an Flüchtlingen vor Kirche

Eines der wichtigsten orthodoxen Heiligtümer Äthiopiens soll im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen der Armee und Einheiten der Tigray-Befreiungsarmee Schauplatz eines Massakers geworden sein. 750 Menschen, die in der Mariam Zion-Kirche in Aksum Zuflucht genommen hätten, sollen dort am 15. Dezember von Soldaten der Bundestruppen und Amhara-Milizen ins Freie getrieben und erschossen worden sein, berichtete das unabhängige Portal "The Asian Herald" laut Kathpress Mittwoch.

