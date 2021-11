Äthiopien im Ausnahmezustand wegen Rebellen-Vormarschs

In Äthiopien spitzt sich der Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront TPLF aus der nördlichen Region Tigray weiter zu. Die Zentralregierung in der Hauptstadt Addis Abeba habe wegen des Vormarsches der TPLF den Ausnahmezustand ausgerufen, hieß es am Dienstag in einer in staatsnahen Medien verbreiteten Mitteilung. Zuvor hatten die Behörden der Hauptstadt die Bewohner zu den Waffen gerufen.

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Befürchtet wird ein Marsch auf die Hauptstadt Addis Abeba