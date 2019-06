Äthiopiens Armeechef und Regionalpräsident getötet

Äthiopiens reformorientierter Ministerpräsident Abyi Ahmed hat am Wochenende einen schweren Rückschlag erlitten: Nach Angaben seiner Sprecherin Billene Seyoum wurden bei einem Putschversuch in der Region Amhara am Samstag Regionalpräsident Ambachew Mekonnen sowie ein weiterer hochrangiger Regionalvertreter getötet.

SN/APA (AFP/Archiv)/ASHRAF SHAZLY Äthiopiens Ministerpräsident Abyi Ahmed