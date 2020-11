Äthiopiens Regierung: Militär nahm Hauptstadt Tigrays ein

Die äthiopische Armee ist nach Regierungsangaben in die Hauptstadt der abtrünnigen Region Tigray einmarschiert. "Uns ist es gelungen, in Mekele einzudringen, ohne dabei Zivilisten anzugreifen", erklärte der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed am Samstag nach Angaben des TV-Senders EBC. Die Streitkräfte hatten zuvor eine Offensive auf die 500.000-Einwohner-Stadt gestartet.

SN/APA/AFP/EDUARDO SOTERAS Mekele aus der Vogelperspektive auf einem Archivbild von Anfang 2020