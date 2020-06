Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegen Sicherheitskräfte. Es geht um Folter und Hinrichtungen.

Seit Anfang 2019 sollen lokale und staatliche Ordnungskräfte in den Unruheregionen Oromia und Amhara für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein, darunter "außergerichtliche Hinrichtungen, willkürliche Festnahmen und Folter". Das prangert Amnesty International in einem neuen Untersuchungsbericht an. Bei einem Angriff zu Jahresbeginn ...