Äthiopische Armee greift Regionalhauptstadt von Tigray an

Im Konflikt um die Region Tigray in Äthiopien haben die Streitkräfte des Landes laut eines regionalen Medienberichts die Hauptstadt von Tigray angegriffen. Mekelle "wird mit schwerer Artillerie bombardiert", teilte der mit der bisherigen Regionalregierung der Volksbefreiungsfront (TPLF) verbundenen Fernsehsender Tigray TV am Samstag mit.

Das für die Tigray-Krise von der Zentralregierung geschaffene Büro sagte unterdessen, die TPLF habe stets Vorwürfe fabriziert, dass die Zentralregierung Städte, Orte und Standorte von Zivilisten aus der Luft angreifen würden. Die Streitkräfte würden nur auf militärische Ziele und Waffendepots der TPLF zielen; sie würden keine Zivileinrichtungen wie Schulen oder Wohngebiete angreifen und hätten Explosionen in dicht besiedelten Gebieten vermieden.

Am Freitag hatte ein führendes Mitglied des Militärs, Hassen Ibrahim, dem staatlichen Sender FANA gesagt, dass die Armee mehrere strategisch wichtige Ortschaften außerhalb von Mekelle eingenommen habe.

Die äthiopische Zentralregierung hatte vor mehr als drei Wochen eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die in der nördlichen Region Tigray an der Macht ist. Über die Lage vor Ort ist wenig bekannt, da Internet, Telefonverbindungen und Strom weitgehend gekappt sind. Bisher sind laut UNHCR mehr als 43.000 Menschen in das Nachbarland Sudan geflohen und Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe in Tigray. Etliche Stimmen der internationalen Gemeinschaft haben zu einer Waffenruhe ausgerufen, darunter auch jüngst das EU-Parlament.

Hintergrund des Konflikts sind immer größere Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Die TPLF dominierte Äthiopien mehr als 25 Jahre lang, bis Abiy 2018 an die Macht kam und die TPLF hinausdrängte. Viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und fordern mehr Autonomie. Im Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern gibt es etliche ethnische Spannungen, die unter Abiy gestiegen sind.

