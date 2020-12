Äthiopische Regierung will Helfern Zugang zu Tigray gewähren

Äthiopiens Regierung will nach Angaben der Vereinten Nationen humanitäre Hilfe in die Konfliktregion Tigray lassen. Die UNO und Addis Abeba hätten eine entsprechende Einigung erzielt, teilte das UNO-Nothilfebüro (OCHA) am Mittwoch mit. Diese sehe vor, dass Helfer "ungehinderten, anhaltenden und sicheren" Zugang zu den Gebieten in Tigray haben würden, die unter Kontrolle der Regierung seien.

SN/APA (AFP)/YASUYOSHI CHIBA Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge soll ermöglicht werden