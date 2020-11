Äthiopisches Militär nimmt Hauptstadt von Tigray ein

Die letzte Phase der Offensive sei beendet, sagt Premier Abiy Ahmed. Der Konflikt ist damit jedoch nicht beigelegt.

Der Sturm auf die äthiopische Rebellen-Hauptstadt Mekelle ist beendet. Am Wochenende griffen Truppen der staatlichen Armee Ziele in der nördlichen Provinz Tigray aus der Luft an. Der Anführer der dort regierenden "Volksbefreiungsfront von Tigray" (TPLF) sagte, seine Stadt stehe unter schwerem Beschuss.

Kurz darauf vermeldete Äthiopiens Premier, Abiy Ahmed, Erfolg: "Ohne unschuldige Zivilisten anzugreifen", habe seine Armee volle Kontrolle über den Flughafen, Verwaltungsgebäude und andere strategische Punkte in Mekelle errungen. "Jetzt liegt die wichtige Aufgabe vor uns, wiederaufzubauen, ...