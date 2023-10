AfD-Chef Chrupalla nach "tätlichem Vorfall" im Spital

Bei einer AfD-Wahlkampfkundgebung im bayrischen Ingolstadt hat es nach Angaben der Partei einen "tätlichen Vorfall" gegen den Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla gegeben. In Bayern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Chrupalla sei dann ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr könne man derzeit nicht sagen, sagte ein Sprecher der bayrischen AfD.

BILD: SN/APA/DPA/BERND VON JUTRCZENKA Tino Chrupalla befindet sich nach einem noch unklaren Angriff im Spital