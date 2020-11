AfD-Chef ruft seine Rechtspopulisten zu mehr Disziplin auf

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen, deutschen Partei AfD, Jörg Meuthen, hat die eigene Gruppierung zur Distanzierung von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen aufgefordert und sie vor einem Verschwinden in der politischen Bedeutungslosigkeit gewarnt. "Was wir mehr als alles andere brauchen, ist innerparteiliche Disziplin", sagte Meuthen am Samstag beim Parteitag in Kalkar in Nordrhein-Westfalen. Mehrere Hundert Menschen demonstrierten gegen das Treffen.

SN/APA (dpa)/Rolf Vennenbernd AfD-Bundesparteitag mit Bundessprecher Jörg Meuthen