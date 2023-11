AfD gilt in Sachsen-Anhalt als "gesichert rechtsextremistisch"

Was den Verfassungsschutz in Deutschland beschäftigt, schreckt die AfD-Wähler nicht.

In Sachsen-Anhalt hat die AfD in Umfragen die CDU überholt.

Wer am Mittwoch auf der Internet-Präsenz des AfD-Landesverbands Sachsen-Anhalt "Aktuelles" anklickt, findet ganz oben Glückwünsche für Hannes Loth aus Raguhn-Jesnitz, einem 9000-Einwohner-Städtchen nördlich von Bitterfeld. "Hannes ist damit", steht da, "erster AfD-Bürgermeister Deutschlands." Der Eintrag stammt von 3. Juli.

Nicht steht da, dass der Landesverband am 7. November, also tags zuvor, von der zuständigen Abteilung Verfassungsschutz beim Landesinnenministerium als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuft worden ist. Damit hat die AfD Sachsen-Anhalt die höchste verfassungsschützerische Kategorie erreicht; Prüffall war sie längst, Verdachtsfall seit Jänner 2021.

Abteilungsleiter Jochen Hollmann nennt das Ergebnis "eindeutig", meldet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Mittwoch. Die AfD in Sachsen-Anhalt vertrete "nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen", sie habe sich zudem seit der Corona-Pandemie weiter "radikalisiert".

Beides lasse sich durch eine "Vielzahl" von Äußerungen "zahlreicher Funktions- und Mandatsträger" belegen. "Besonders relevant" seien solche, die sich gegen die grundgesetzlich garantierte Menschenwürde richteten - wie "Invasoren", "Eindringliche" oder "kulturfremde Versorgungsmigranten" für Zuwanderer. Muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Aussagen belegten, dass die AfD ein "ethnokulturell homogenes Staatsvolk" anstrebe. Weiteres Ziel sei die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie.

Oliver Kirchner, AfD-Co-Fraktionschef im Magdeburger Landtag, reagierte kühl auf die Einstufung. "Es interessiert mich nicht, was der Verfassungsschutz behauptet." Er halte die Entscheidung für politisch motiviert. Das Innenministerium werde in Sachsen-Anhalt von der CDU geführt; an der sei die AfD laut einer aktuellen Wählerbefragung gerade vorbeigezogen. Tatsächlich hatte das Institut INSA am 24. Oktober die AfD als stärkste Partei mit 33 und die CDU mit 32 Prozent gemessen; die Differenz liegt innerhalb der Fehlertoleranz.

Im benachbarten Thüringen ist die dort vom völkisch-nationalen Parteifrontmann Björn Höcke geführte AfD bereits seit 2021 als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Dort und in den beiden ebenfalls jungen Ländern Sachsen und Brandenburg wird im kommenden Jahr gewählt; überall liegt die AfD aktuell in Umfragen klar vorne.