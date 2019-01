AfD-Spendenaffäre - Partei nennt Namen von 14 Geldgebern

In der Spendenaffäre um die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) hat die Partei der Bundestagsverwaltung einem Medienbericht zufolge die Namen von 14 Spendern übermittelt, die hinter den Zuwendungen einer Schweizer Pharmafirma stehen sollen. Es handle sich um EU-Staatsbürger, in der Mehrzahl Deutsche, berichteten WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Der AfD-Kreisverband Bodensee hatte mehr als 132.000 Euro erhalten