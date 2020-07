AfD verliert laut Umfrage in Coronakrise weiter Zustimmung

In der Coronakrise büßt die AfD weiter in der Wählergunst der Deutschen ein. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" verlor die AfD im Sonntagstrend einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt nun nur noch auf zehn Prozent. Die SPD gewann dagegen einen Punkt und liegt jetzt bei 16 Prozent.

SN/APA (dpa)/Martin Schutt Die ausländerfeindliche Partei schwächelte zuletzt