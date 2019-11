AfD vollzieht teilweisen Führungswechsel

In der rechtspopulistischen deutschen AfD hat sich ein Generationswechsel vollzogen. Der 44-jährige Tino Chrupalla aus Sachsen führt die Partei künftig gemeinsam mit Jörg Meuthen. Nach dem Rückzug von Alexander Gauland vom Parteivorsitz setzte sich der Bundestagsabgeordnete am Samstag beim Bundesparteitag in Braunschweig in einer Stichwahl gegen seinen Fraktionskollegen Gottfried Curio durch.

SN/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sind die neuen AfD-Bundessprecher