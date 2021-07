Afghanen ergreifen die Flucht - holt der Konflikt Europa bald ein?

Nach dem NATO-Abzug ist der Westen offiziell raus aus Afghanistan. Experten rechnen aber damit, dass der Konflikt Europa bald einholt.

Seit die NATO-Truppen Afghanistan verlassen haben, gewinnen die radikal-islamistischen Taliban an Land. Die Lage der Zivilisten in den kontrollierten Gebieten wird unsicherer, Tausende sind bereits geflüchtet oder wurden vertrieben.

Mittel- und langfristig werde das Auswirkung auf Europa haben, sagen Experten. Denn: "Die Menschen flüchten zuerst innerhalb des Landes und dann in der Region, etwa nach Pakistan oder in den Iran", sagt Thomas Ruttig, Mitbegründer der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network. In der Region habe sich das Klima gegenüber Flüchtlingen ...