Afghanische Botschafterin: "Das ist Gender-Apartheid" der Taliban

Manizha Bakhtari kann nicht schweigen. Die afghanische Botschafterin in Österreich kritisiert die Taliban heftig und laut. Solange sie noch die Plattform dafür hat.

Manizha Bakhtari ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Als Botschafterin war sie vor Österreich in Skandinavien.

Frauen sollen in Afghanistan unsichtbar sein.

Die afghanische Botschaft ist vom Altbau an der Wiener Ringstraße umgezogen, aus Kostengründen. Doch die Botschafterin ist dieselbe wie beim Gespräch kurz nach der Machtübernahme der Taliban 2021: Manizha Bakhtari. Damals sagte sie den SN, ihr "momentaner Plan" sei es, ihr Land weiter in internationalen Organisationen in Wien zu vertreten. Den verfolgt sie noch heute.

Sie arbeiten als Botschafterin eines Landes, dessen Machthaber Sie nicht anerkennen, die international nicht anerkannt sind - und die Sie nicht entsandt haben. ...