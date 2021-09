Afghanische Flüchtlinge: Verloren im Niemandsland

Eine Gruppe junger Afghanen macht die Krise an den EU-Grenzen zu Belarus sichtbar. Sie sitzt seit Wochen im Wald im Grenzgebiet fest.

Reporterin Agnieszka Sadowska stellte ihrem Film eine Warnung voran. "Achtung, dieses Video enthält drastische Szenen!" Und damit geht es gleich los. Die Kamera fährt dicht an die nackten Füße eines afghanischen Buben. Die Haut ist verfärbt, aufgequollen und zerfurcht. Der Bub stöhnt auf, als ein Sanitäter sie mit Desinfektionsmittel abtupft. Vierzehn Jahre mag er alt sein, höchstens. Der Körper ist in Rettungsfolie gehüllt. Nicht viel hätte wohl gefehlt und er wäre in den Sumpfgebieten des Białowieza-Urwalds erfroren, irgendwo im Grenzgebiet ...