Afghanische Rückkehrer aus Pakistan strömen über Grenze

Angesichts einer drohenden Massenabschiebung aus Pakistan hält der Strom afghanischer Flüchtlinge in Richtung Heimatland an. Wie pakistanische Behörden der Grenzregion der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilten, haben am Donnerstag rund 24.000 Afghanen Pakistan verlassen. Auch am Freitag wartete demnach erneut eine lange Schlange von Männern, Frauen, Kindern und Lastwagen am Torkham-Grenzübergang, der wichtigsten Kontrollstelle zwischen beiden Ländern.

BILD: SN/APA/AFP/ABDUL MAJEED Über Torkham geht es zurück nach Afghanistan