Afghanischer Vizepräsident überlebte Anschlag unverletzt

Der afghanische Vizepräsident Abdul Rashid Dostum hat ein zweites Mal unverletzt einen Anschlag überlebt. Auf der Fahrt von Mazar-i-Sharif in der Provinz Balkh in die nördliche Provinz Jawzjan geriet sein Konvoi in einen Hinterhalt, sagte der Sprecher von Dostums Partei Junbish. Dabei sei ein Leibwächter getötet und zwei weitere verletzt worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/NOORULLAH SHIRZ Afghanischer Vizepräsident Abdul Rashid Dostum