Afghanistan-Abzug der Österreicher spätestens im Juli

Der fast 20-jährige Einsatz des Bundesheers in Afghanistan endet vermutlich schon vor dem 11. September. Spätestens im Juli soll der letzte österreichische Soldat nach Österreich zurückkehren. Dieses "interne Ziel" verriet Oberstleutnant Michael Grafl im Telefongespräch mit der APA aus Kabul. 14 Bundesheer-Angehörige sind derzeit in dem Land am Hindukusch stationiert. Von NATO-Seite und auch aus Afghanistan sei das Feedback für das österreichische Engagement sehr positiv.

SN/APA/BUNDESHEER/PRIVAT Oberstleutnant Grafl verriet "internes Ziel"