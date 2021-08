Die Evakuierungsflüge aus Kabul werden eingestellt. Am 11. September 2021 wird auch der Militäreinsatz der USA und der NATO enden. Er begann mit dem 11. September 2001.

Nach 20 Jahren endet der internationale Kampfeinsatz in Afghanistan. Am Dienstag startet der letzte Evakuierungsflug der USA aus Kabul. Am 11. September solle der Militäreinsatz abgeschlossen sein. Der Abmarschbefehl von Joe Biden für die US-Kräfte hatte den gesamten Rückzug der NATO zur Folge. Ein kurzer Rückblick, und: Hätte es andere Möglichkeiten als den raschen Rückzug gegeben?Warum ist der 11. September für die USA so wichtig? Am 11. September 2011 griffen Terroristen der El Kaida die USA an. Sie kaperten vier ...