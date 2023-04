Afghanistan-Konferenz in Wien

In Wien sind am Montag führende afghanische Oppositionelle zu einer Konferenz zusammengekommen, um über das weitere politische Vorgehen zu beraten. Sowohl ein vollständiger Abzug der UNO aus Afghanistan als auch eine teilweise Anerkennung des radikalislamischen Taliban-Regimes wären "gleichermaßen katastrophal", sagte der Chef der Nationalen Widerstandsfront Ahmad Massoud vor dem Auftakt der Konferenz am Montag gegenüber dem "Ö1"-Morgenjournal.

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Chef der Nationalen Widerstandsfront Ahmad Massoud