Gibt es keine Zukunftsperspektiven für die Jungen, ist die Gefahr groß, dass militante Gruppen Rekruten finden.

Zwei Millionen - so viele Leben beendeten Schusswaffen in Afrika allein im vergangenen Jahrzehnt. Das heißt: Es gab alle drei Minuten einen Toten. Die Afrikanische Union (AU) hat sich für 2020 ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sie will alle Konflikte, Kriege, ...