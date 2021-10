Afrika-Kenner: "Staaten müssen Entwicklung selbst ankurbeln"

Der ehemalige Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill spricht im SN-Interview über die aktuelle Lage auf dem südlichen Kontinent.

Wie wird die Coronapandemie die Länder Afrikas in ihrer Entwicklung zurückwerfen? Bartholomäus Grill: Das lässt sich noch nicht absehen. Aber die negativen Auswirkungen der Pandemie sind schon jetzt enorm. In der informellen Wirtschaft sind Millionen Jobs verloren gegangen. Das marode Gesundheitssystem der meisten afrikanischen Staaten ist heillos überfordert. Die Impfquoten sind niedrig, weil es vielerorts an Vakzinen mangelt. Afrikanische Politiker beklagen zu Recht die globale "Impf-Apartheid".

Wie groß ist die Gefahr, dass China der neue Kolonialherr des Kontinents ...