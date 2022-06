Afrikanisch, queer und selbstbewusst

Regenbogenfahnen sind in Afrika noch selten. Doch immer mehr Schwule und Lesben, Transgender-Personen und nicht binäre Menschen verstecken sich nicht mehr.

Farbe zeigen, laut werden, Diversität feiern und Rechte einfordern: Für die queere Community, so ein Sammelbegriff für Lesben, Schwule und Transgender-Personen, ist der Juni als "Pride Month" der Monat erhöhter Sichtbarkeit. In Afrika ist das nicht überall einfach, doch Fortschritte sind unübersehbar: In 22 von Afrikas 54 Ländern ist Homosexualität mittlerweile entkriminalisiert.

Dazu gehören Angola, Botswana, Kap Verde, Gabun, Guinea-Bissau, Lesotho, Mosambik, São Tomé und Príncipe, die Seychellen und Südafrika. "Immer mehr kommen dazu. Der Trend geht weitgehend ...